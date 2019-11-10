SUNDAY SEVEN 11/10
10 November 2019 0
HELLO AND WELCOME TO ANOTHER ROUND OF SUNDAY SEVEN (SEVEN THINGS WE’RE DIGGING THIS WEEK)
THIS WEEKS THEME IS BLACK AND WHITE INSPIRED BY A SUPER COOL PROJECT WE HAVE GOING DOWN WITH A SUPER RAD CLIENT.
- NEW LOCAL(ISH) ARTIST VANESSA MURRAY. I DISCOVERED HER WORK WHILE VISITING AN OLD FRIEND’S ART SHOW, AND THE TEXTURE AND LAYERS ARE SO SCULPTURAL AND ETHEREAL. DARK AND LIGHT, AND HAUNTINGLY BEAUTIFUL.
- I’VE HAD MY EYE ON THIS T-SHIRT FROM MONOGRAM STUDIO, BUT FINALLY PULLED THE TRIGGER ON IT TODAY.
- BETH DETOLO OF PULP DESIGNS STUDIO SHARES THESE FABULOUS CHAIRS WITH S. HARRIS FABRIC, AND MAN OH MAN ARE THEY SOMETHING!
- STRIPE VASES AVAILABLE AT VIVID. THESE GUYS ARE GOING FAST (I THINK WE ONLY HAVE ONE MORE SET LEFT)
- A PAIR (YES A PAIR) OF BEAUTIFUL VLADIMIR KAGAN SOFAS ON CHAIRISH.
- THIS CUSTOM RUNNER BY LINDSAY COWLES
- ASH VALKO FUR LINED SNEAKERS AVAILABLE AT FREE PEOPLE.