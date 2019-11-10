SUNDAY SEVEN 11/10

10 November 2019 0

HELLO AND WELCOME TO ANOTHER ROUND OF SUNDAY SEVEN (SEVEN THINGS WE’RE DIGGING THIS WEEK)

THIS WEEKS THEME IS BLACK AND WHITE INSPIRED BY A SUPER COOL PROJECT WE HAVE GOING DOWN WITH A SUPER RAD CLIENT.

  1. NEW LOCAL(ISH) ARTIST VANESSA MURRAY. I DISCOVERED HER WORK WHILE VISITING AN OLD FRIEND’S ART SHOW, AND THE TEXTURE AND LAYERS ARE SO SCULPTURAL AND ETHEREAL. DARK AND LIGHT, AND HAUNTINGLY BEAUTIFUL.
  2. I’VE HAD MY EYE ON THIS T-SHIRT FROM MONOGRAM STUDIO, BUT FINALLY PULLED THE TRIGGER ON IT TODAY.
  3. BETH DETOLO OF PULP DESIGNS STUDIO SHARES THESE FABULOUS CHAIRS WITH S. HARRIS FABRIC, AND MAN OH MAN ARE THEY SOMETHING!
  4. STRIPE VASES AVAILABLE AT VIVID. THESE GUYS ARE GOING FAST (I THINK WE ONLY HAVE ONE MORE SET LEFT)
  5. A PAIR (YES A PAIR) OF BEAUTIFUL VLADIMIR KAGAN SOFAS ON CHAIRISH.
  6. THIS CUSTOM RUNNER BY LINDSAY COWLES
  7. ASH VALKO FUR LINED SNEAKERS AVAILABLE AT FREE PEOPLE.