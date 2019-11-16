A Dining Table for All Seasons and All Reasons
AS WE ARE HEADING INTO THE PEAK OF HOLIDAY SEASON, WE REALIZE THE IMPORTANCE OF THE DINING TABLE. REGARDLESS OF STYLE, SPACE, TASTE OR SEASON, HERE ARE SOME OF OUR FAVORITE DINING SPACES THAT WE HAVE WORKED ON.
TOP ROW
TOP LEFT: FRESH BRIGHT VINTAGE MODERN
TOP MIDDLE: BOLD THIBAUT FLORAL WALLCOVERING WITH CLASSIC ELEMENTS
TOP RIGHT: WHITES, NATURALS, TEXTURAL AND ORGANIC
SECOND ROW
SECOND ROW LEFT: WHITE GOLD AND GLAM
SECOND ROW CENTER: CLASSIC FRESH WITH TEXTURE AND METALLIC
SECOND ROW RIGHT: YELLOW, WHITE, MODERN
THIRD ROW
THIRD ROW LEFT: CLASSIC WITH THIBAUT WINDOW TREATMENTS
THIRD ROW CENTER: BREAKFAST TABLE WITH CUSTOM BANQUETTE
THIRD ROW RIGHT: FRENCH ACCENT
FOURTH ROW:
FOURTH ROW LEFT: RUSTIC MODERN WITH POPS OF BLUE
FOURTH ROW CENTER: BOLD FLORAL WITH 13 FOOT CUSTOM BANQUETTE
FOURTH ROW RIGHT: MID CENTURY MODERN
FIFTH ROW
FIFTH ROW LEFT: CALIFORNIA VIBING
FIFTH ROW CENTER: CLASSIC AND DRAMATIC
FIFTH ROW RIGHT: CLEAN, MODERN AND ORGANIC
SIXTH ROW
SIXTH ROW LEFT: LIGHT, TEXTURE AND ART
SIXTH ROW CENTER: MID CENTURY SOPHISTICATION
SIXTH ROW RIGHT: COLOR CRUSH